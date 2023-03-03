Пятница, 3 марта, 2023
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Рязанские единороссы дали старт праймериз

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3 марта в Рязанской области «Единая Россия» дала старт проведению предварительного голосования, сообщает сайт регионального отделения партии. 

С 8 марта все желающие принять участие в партийной процедуре могут подать документы в региональный оргкомитет. Он будет работать в общественной приемной «Единой России» по адресу: Рязань, улица Дзержинского, д.10. В муниципалитетах, в которых пройдут избирательные кампании, документы можно будет подать в местные оргкомитеты.

Также на заседании президиума принято решение о назначении исполняющим обязанности секретаря местного отделения города Рязани. Им стал депутат Рязанской городской Думы Сергей Еремин. Окончательное решение будет принято на партийной конференции.

Кроме этого, присутствующие утвердили состав комиссий и рабочих групп при президиуме регионального политсовета. Были утверждены региональные координаторы партпроектов «Жители МКД» и «Моя карьера с Единой Россией». Ими стали председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Рязанской области Яна Стрельцова.

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