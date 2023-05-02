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Вторник, 2 мая, 2023

Рязанские дзюдоисты отличились на Всероссийском турнире в Челябинске

В Челябинске с 27 апреля по 1 мая прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Памяти Заслуженного строителя Российской Федерации Юрия Борисовича Федорова». В борьбе за награды приняло участие 494 юных спортсмена из 44 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Ирана.

В турнире поучаствовали три рязанских дзюдоиста. Все трое вошли в число сильнейших в своих весовых категориях, двое из них поднялись на пьедестал почета. Рязанцы завоевали две бронзовые медали Всероссийских соревнований. Дмитрий Новиков занял третье место в весовой категории до 66 килограммов, Александра Шестопалова стала обладателем бронзы в весе 48 килограммов. В весовой категории свыше 70 кг пятое место заняла наша Кристина Ковалева.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

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