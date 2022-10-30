Рязанские дошкольники пообщались с кинологами и их четвероногими напарниками

В Рязани кинологи со служебными собаками посетили детский сад. Подробности сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

В детский сад №30 пришли инспектор-кинолог старший лейтенант полиции Николай Зенин и младший инспектор-кинолог старшина полиции Наталья Пронькина вместе с четвероногими напарниками – немецкой овчаркой Бертой и бельгийской овчаркой Бором.

Детям рассказали о профессии кинолога и о том, как проходят занятия с собаками с самого рождения. Щенкам прививают необходимые навыки, чтобы они могли выполнять важные задачи по поиску, спасению и охране.

Детям наглядно показали, как служебные собаки ищут взрывчатку и наркотики, заранее спрятав имитаторы запрещённых веществ.

Ребята были в восторге от увиденного и получили массу положительных эмоций.

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