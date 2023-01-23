Рязанские добровольцы отправились в ЛНР для помощи медикам

Волонтёры регионального отделения «Единой России» отправились в Луганскую Народную Республику по поручению губернатор Павла Малкова. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информполитике Рязанской области.

Сводный отряд добровольцев в течение двух недель будет находиться в республиканской клинической больнице и помогать медперсоналу в уходе за больными, в том числе оказывать помощь раненным в СВО бойцам.

В состав группы вошли сотрудники регионального исполкома партии и региональной общественной приёмной. Все они в рамках партпроектов «Женское движение «Единой России» и «Здоровое будущее» прошли курсы сестринского дела. Волонтёры прослушали онлайн-курс по теоретической части, освоили навыки оказания первой медпомощи и посетили практические занятия на базе Рязанского государственного медуниверситета.

Кроме того, отряд доставит на Донбасс гуманитарный груз, собранный жителями региона и депутатами городской думы. В состав гумпомощи вошли средства реабилитации, капельные системы, перевязочные материалы и шприцы.