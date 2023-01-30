Рязанские дети присоединились ко Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

В 2023 году исполняется 79 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. В память об этом историческом событии ребята Школы компьютерных знаний «Компас» и Студии комплексного обучения дошкольников «Теремок» присоединились ко Всероссийской акции «Блокадный хлеб». Акция призвана напомнить об одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной войны, о мужестве и стойкости жителей города на Неве, переживших блокаду.

Ключевой символ Акции – кусочек хлеба весом в 125 спасительных граммов: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда. Педагог дополнительного образования Королева Екатерина Анатольевна показала ребятам презентацию и фильм, посвященные блокаде Ленинграда, ребята узнали об исторических фактах этого героического периода Великой Отечественной войны, послушали стихи, вспомнили о своих предках, защищавших нашу Родину.

Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.