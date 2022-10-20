Рязанские депутаты оценили эффективность управления госимуществом в регионе

В среду, 19 октября, в региональном парламенте состоялся правительственный час на тему: «Управление государственным имуществом в Рязанской области и эффективность его использования». Докладчиком по теме выступил и.о. министра имущественных и земельных отношений Михаил Майоров.

Майоров рассказал парламентариям об основных мероприятиях в рамках управления государственным имуществом в регионе. Подробно он остановился на объектах, которые за год было переведены в областную собственность. Среди них – земельный участок и здание для семей с приёмными детьми в Полянах, долгое время неиспользуемая жилая многоэтажка на Михайловском шоссе в Рязани, 21 бъект Торгового городка, усадьба И. П. Павлова. По использованию областного имущества в доход бюджета обеспечено поступление более 265 млн руб.

Заслушав доклад, депутаты смогли задать Михаилу Майорову интересующие их вопросы. Депутат Сергей Гришков поинтересовался критериями, по которым оценивается эффективность управления государственным имуществом. И. о. министра рассказал, что критерии оценки прописаны в ведомственно-целевой программе. Среди них – наличие неиспользуемой в регионе собственности, доходы от использования имущества и другие. Достижение по этим показателям лежат в основе оценки эффективности.

Депутат Григорий Парсентьев поинтересовался алгоритмом действий в случае несогласия граждан с кадастровой стоимостью участка или объекта недвижимости. Михаил Майоров отметил, что алгоритм проверки кадастровой стоимости для физических и юридических лиц единый – по кадастровому номеру объекта недвижимости. Если есть основание считать, что стоимость завышена, нужно обратиться в центр кадастровой оценки. Необходимые консультации и услуги по этому вопросу специалисты оказывают бесплатно.

Татьяна Баринова спросила о передаче в аренду МСП и социально-ориентированным НКО госимущества без проведения торгов. Михаил Майоров отметил, что за 2021 и 2022 год было заключено 27 договоров по этому направлению. Участки и объекты недвижимости передаются на срок не менее 5 лет.

Доклад и. о. руководителя Минимущества Рязанской области депутаты приняли к сведению.

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