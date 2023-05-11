Четверг, 11 мая, 2023

Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых

Татьяна Проводина
Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

По состоянию на 10 мая аграрии Рязанской области пересеяли уже две трети погибших или изреженных посевов озимых. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

В последние годы в России случаи опасных метеоявлений стали более частыми. Минувшей зимой аграрии Рязанской области столкнулись с притёртой ледяной коркой, образовавшейся из-за отсутствия снежного покрова, обильных осадков и температурных скачков.

Это явление отмечается раз в несколько лет. Однако такая толстая ледяная корка – от 2 до 15 сантиметров – и на такой большой территории – такого не было в нашем регионе по меньшей мере 30 лет.

Значительная часть – более 40% — озимых в регионе погибли или подлежат пересеву из-за плохого состояния. Нормой считается естественная гибель 7-10% озимых. Больше всего от ледяной корки пострадали Сараевский, Ухоловский, Шацкий, Сапожковский и Путятинский районы, где потери озимых составляют 64–90%.

Предварительно ущерб от потерь озимых оценивается более чем в полтора миллиарда рублей.

С начала 2023 года аграрии получили субсидии из федерального и областного бюджетов – примерно 1,3 млрд рублей. Все заявки рязанских аграриев на льготные кредиты до 5% годовых Минсельхозом России одобрены – 4,9 млрд рублей.

Таким образом, удастся сохранить посевную площадь в Рязанской области на запланированном уровне – 1,12 млн гектаров.

На сегодняшний день яровой сев в регионе проведён на общей площади 481 тысяча гектаров. Это больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату – тогда было 274 тысячи гектаров.

Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых
Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых
Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых
Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых
Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых

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