Рязанские аграрии пересеяли две трети пострадавших посевов озимых

По состоянию на 10 мая аграрии Рязанской области пересеяли уже две трети погибших или изреженных посевов озимых. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

В последние годы в России случаи опасных метеоявлений стали более частыми. Минувшей зимой аграрии Рязанской области столкнулись с притёртой ледяной коркой, образовавшейся из-за отсутствия снежного покрова, обильных осадков и температурных скачков.

Это явление отмечается раз в несколько лет. Однако такая толстая ледяная корка – от 2 до 15 сантиметров – и на такой большой территории – такого не было в нашем регионе по меньшей мере 30 лет.

Значительная часть – более 40% — озимых в регионе погибли или подлежат пересеву из-за плохого состояния. Нормой считается естественная гибель 7-10% озимых. Больше всего от ледяной корки пострадали Сараевский, Ухоловский, Шацкий, Сапожковский и Путятинский районы, где потери озимых составляют 64–90%.

Предварительно ущерб от потерь озимых оценивается более чем в полтора миллиарда рублей.

С начала 2023 года аграрии получили субсидии из федерального и областного бюджетов – примерно 1,3 млрд рублей. Все заявки рязанских аграриев на льготные кредиты до 5% годовых Минсельхозом России одобрены – 4,9 млрд рублей.

Таким образом, удастся сохранить посевную площадь в Рязанской области на запланированном уровне – 1,12 млн гектаров.

На сегодняшний день яровой сев в регионе проведён на общей площади 481 тысяча гектаров. Это больше прошлогоднего показателя на аналогичную дату – тогда было 274 тысячи гектаров.