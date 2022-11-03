Рязанская управляющая компания задолжала РЭСК больше 3 млн рублей

Государственная жилищная инспекция Рязанской области выявила грубое нарушение лицензионных требований ООО «УК «Ваш дом».

Управляющая компания не перечисляла своевременную оплату за электроэнергию, поставляемую в многоквартирные дома города Рыбное и Рыбновского района для содержания общего имущества МКД, ПАО «РЭСК». Задолженность превысила 3 миллиона рублей.

«УК «Ваш дом» инспекция выдала предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований.

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