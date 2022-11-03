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Татьяна Проводина

Рязанская управляющая компания задолжала РЭСК больше 3 млн рублей

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Скриншот из видео на сайте ГУ МВД по Московской области

Государственная жилищная инспекция Рязанской области выявила грубое нарушение лицензионных требований ООО «УК «Ваш дом».

Управляющая компания не перечисляла своевременную оплату за электроэнергию, поставляемую в многоквартирные дома города Рыбное и Рыбновского района для содержания общего имущества МКД, ПАО «РЭСК». Задолженность превысила 3 миллиона рублей.

«УК «Ваш дом» инспекция выдала предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований.

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