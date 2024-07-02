Вторник, 2 июля, 2024

Рязанская УК отсудила у Фонда капремонта деньги за починку лифта

Автор: 7info

Опубликовано

Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования управляющей компаний к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании стоимости работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. Подробности сообщаются на странице суда ВКонтакте.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лайт Сити» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о взыскании стоимости работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в сумме 156 312 руб.

Суд установил, что 20-этажный многоквартирный жилой дом на ул. Кальная г. Рязани находится в управлении ООО «УК «Лайт Сити». По результатам периодического технического освидетельствования лифтов в указанном доме было установлено, что устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.

ООО «УК «Лайт Сити» уведомил собственников жилых помещений МКД о необходимости проведения капитального ремонта лифтового оборудования и необходимости решения вопроса о финансировании работ. Собрание не состоялось, вопрос о финансировании работ не был урегулирован.

Учитывая, что необходимые ремонтные работы относятся к капитальному ремонту, истец направил в адрес Фонда заявление о необходимости проведения работ капитального характера на указанном лифте.

Поскольку неисправность лифтового оборудования создавала опасность для жизни и здоровья жильцов многоквартирного жилого дома, работы по ремонту лифтового оборудования относились на момент их проведения к неотложным работам, так как в случае их невыполнения сохранялась вероятность наступления неблагоприятных последствий для жителей дома.

В связи с этим, ООО «УК «Лайт Сити» заключило с подрядчиком договор на капитальный ремонт лифта. Работы выполнены подрядчиком и оплачены истцом в сумме 156 312 руб.

Учитывая надлежащее выполнение управляющей компанией возложенных на нее обязанностей по ремонту общего имущества, оплату данных работ за счет собственных средств, а также то, что данные работы отнесены к работам капитального характера, которые подлежат возмещению за счет средств регионального фонда, суд взыскал с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в пользу ООО «Управляющая компания «Лайт Сити» стоимость выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в сумме 156 312 руб.

Решение суда не вступило в законную силу.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Рязани

Новости Рязани
До конца октября 2024 года ремонт должен быть выполнен.

Начались съемки фильма «Клевый Уlove» с Олеринской, Алексеевой и Безрядновой

Новости кино и телевидения
Начались съемки романтической комедии про трех девушек, которые решили найти свою судьбу на чемпионате по рыбалке.

Умер народный артист России Владимир Матвеев

Новости кино и телевидения
О смерти коллеги, родного человека сообщили представители Театра им. Ленсовета.

Как правильно оформить ДТП без ГАИ, рассказала адвокат

Новости мира
Европротокол (бланки извещения о ДТП) могут быть заполнены самостоятельно, если в аварии нет пострадавших и не повреждено имущество, кроме автомобилей

14 улиц в Рязани остались без света

Новости Рязани
Произошло массовое отключение электроэнергии.