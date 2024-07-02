Рязанская УК отсудила у Фонда капремонта деньги за починку лифта

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования управляющей компаний к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов о взыскании стоимости работ по капитальному ремонту лифтового оборудования. Подробности сообщаются на странице суда ВКонтакте.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лайт Сити» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области о взыскании стоимости работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в сумме 156 312 руб.

Суд установил, что 20-этажный многоквартирный жилой дом на ул. Кальная г. Рязани находится в управлении ООО «УК «Лайт Сити». По результатам периодического технического освидетельствования лифтов в указанном доме было установлено, что устройства безопасности лифта не функционируют в соответствии с установленными требованиями.

ООО «УК «Лайт Сити» уведомил собственников жилых помещений МКД о необходимости проведения капитального ремонта лифтового оборудования и необходимости решения вопроса о финансировании работ. Собрание не состоялось, вопрос о финансировании работ не был урегулирован.

Учитывая, что необходимые ремонтные работы относятся к капитальному ремонту, истец направил в адрес Фонда заявление о необходимости проведения работ капитального характера на указанном лифте.

Поскольку неисправность лифтового оборудования создавала опасность для жизни и здоровья жильцов многоквартирного жилого дома, работы по ремонту лифтового оборудования относились на момент их проведения к неотложным работам, так как в случае их невыполнения сохранялась вероятность наступления неблагоприятных последствий для жителей дома.

В связи с этим, ООО «УК «Лайт Сити» заключило с подрядчиком договор на капитальный ремонт лифта. Работы выполнены подрядчиком и оплачены истцом в сумме 156 312 руб.

Учитывая надлежащее выполнение управляющей компанией возложенных на нее обязанностей по ремонту общего имущества, оплату данных работ за счет собственных средств, а также то, что данные работы отнесены к работам капитального характера, которые подлежат возмещению за счет средств регионального фонда, суд взыскал с Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в пользу ООО «Управляющая компания «Лайт Сити» стоимость выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в сумме 156 312 руб.

Решение суда не вступило в законную силу.