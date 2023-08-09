Среда, 9 августа, 2023
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Рязанская прокуратура выявила многочисленные нарушения в сфере обеспечения лекарствами

7info

Прокуратура Рязанской области выявила многочисленные нарушения в сфере обеспечения граждан лекарствами, сообщает пресс-служба ведомства.

— Факты несоблюдения прав граждан на лекарственное обеспечение выявлены прокурорами Путятинского, Ряжского районов, Сасовским и Скопинским межрайонными прокурорами, — говорится в сообщении.

Всего в сфере лекарственного обеспечения выявлено почти 30 нарушений, для их устранения внесены 22 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 7 лиц, в суд направлено 1 заявление. В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 37 лиц на лекарственное обеспечение на общую сумму около 190 тыс. рублей.

В связи с не принятием министерством здравоохранения Рязанской области мер по снижению дефицита финансирования лекарственного обеспечения, ненадлежащего осуществления контроля обеспечения граждан лекарствами и потребности в них прокуратурой области министру здравоохранения области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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