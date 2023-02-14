Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанская полиция в ходе рейда поймала 9 нарушителей миграционного законодательства

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Утром во вторник, 14 февраля, в Рязани прошёл рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Сотрудники миграционного управления УМВД по Рязанской области проверяли транспортные средства, водителей и пассажиров – иностранных граждан.

Участвовали в мероприятиях сотрудники ЦПЭ, ОБ ППСП и ГИБДД УМВД по Рязанской области, УФСБ по Рязанской области, а также специалисты Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Ространснадзора.

Правоохранители проверили свыше 60 лиц. По линии миграционного законодательства выявили 9 правонарушений. Четверо иностранцев предъявили чек-ордеры об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа с признаками подделки. По линии государственного автодорожного надзора выявили 5 правонарушений.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

Рязанская полиция в ходе рейда поймала 9 нарушителей миграционного законодательства
Рязанская полиция в ходе рейда поймала 9 нарушителей миграционного законодательства
Рязанская полиция в ходе рейда поймала 9 нарушителей миграционного законодательства
Рязанская полиция в ходе рейда поймала 9 нарушителей миграционного законодательства
Рязанская полиция в ходе рейда поймала 9 нарушителей миграционного законодательства

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