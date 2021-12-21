Рязанская полиция нашла в квартире преступника из 90-х марихуану и амфетамин

В Рязани полиция обнаружила в квартире 62-летнего рецидивиста на Первомайском проспекте марихуану и амфетамин, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как отметили правоохранители, мужчина в 1990-х и 2000-х годах многократно задерживался и привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с хранением и сбытом запрещенных веществ.

На этот раз в ходе обыска квартиры было изъято 294 грамма марихуаны и 2,6 грамма амфетамина в жидкости. По словам злоумышленника, наркотики он хранил для личного употребления.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.