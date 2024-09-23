Понедельник, 23 сентября, 2024

Рязанская полиция массово останавливает тонированные автомобили

Автор: Валерия Мединская

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В понедельник, 23 сентября, рязанские сотрудники ГИБДД массово останавливают тонированные автомобили. Дело в том, что в регионе проводится рейд «Тонировка», сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Инспекторы тормозят автомобили, стёкла которых не соответствуют установленным требованиям тонировки. Нарушителям грозят штрафы.

Напомним, за нарушение правил тонировки назначают штраф размером 500 рублей. Кроме того, за невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.

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