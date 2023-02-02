Пару из Рязани покажут в шоу «Четыре свадьбы»

На проекте телеканала «Пятница!» сыграют свадьбу влюблённые из Рязани. Татьяна и Дмитрий устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 400 тысяч рублей. Фишкой торжества пары станет торт.

В каждом выпуске проекта 4 невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы дают оценки по нескольким критериям — банкетное меню, свадебное платье, оформление зала, и голосуют. Побеждает невеста, чья свадьба набирает наибольшее количество баллов.

Влюблённые из Рязани познакомились в социальных сетях. 35-летний Дмитрий — мастер по установке окон, а 31-летняя Татьяна работает в строительной компании.

Ради победы в шоу рязанцы попробуют превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что их свадьба – лучшая.

Узнать, удастся ли рязанской паре одержать победу в реалити-шоу, можно уже сегодня, 2 февраля. Трансляция на телеканале «Пятница!»

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