Рязанская облдума 12 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Подоля

В среду, 12 апреля, состоится заседание Рязанской областной Думы. Первым вопросом повестки дня стоит досрочное прекращение полномочий депутата Станислава Подоля.

С докладом выступит руководитель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог.

Станислав Подоль стал фигурантом уголовного дела после отравления московских школьников. Масло поставляло предприятие «Амка», которым руководит депутат.

Перовский районный суд Москвы признал рязанца виновным и освободил от наказания из-за истечения срока давности.