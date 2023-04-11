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Вторник, 11 апреля, 2023
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Рязанская облдума 12 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий депутата Подоля

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В среду, 12 апреля, состоится заседание Рязанской областной Думы. Первым вопросом повестки дня стоит досрочное прекращение полномочий депутата Станислава Подоля.

С докладом выступит руководитель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог.

Станислав Подоль стал фигурантом уголовного дела после отравления московских школьников. Масло поставляло предприятие «Амка», которым руководит депутат.

Перовский районный суд Москвы признал рязанца виновным и освободил от наказания из-за истечения срока давности.

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