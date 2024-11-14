Четверг, 14 ноября, 2024
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Рязанская областная Дума приняла закон о продлении выплаты при рождении ребенка

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Фото: rznoblduma.ru/

В Рязанской областной Думе 13 ноября состоялось очередное заседание. Один из вопросов, который обсудили парламентарии – закон о продлении выплаты при рождении ребенка, действующий в Рязанской области с 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской областной Думы.

Парламентарии приняли решение, что закон необходимо продлить на 2025 год.  Благодаря этому семьи, в которых появится ребенок, получат региональную единовременную выплату. Отмечается, что соответствующий проект закона был разработан для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию в Рязанской области и повысить рождаемость.

Напомним, пособие с прошлого года могут получить все родители, независимо от того, какой у них уровень дохода. Все семьи после рождения ребенка получают 20 тысяч рублей. А в случае рождения первого ребенка у женщины, возраст которой меньше 25 лет, размер выплаты увеличивается до 50 тысяч рублей.

В текущем году данной мерой поддержки воспользовались около 4,7 тысяч семей. Всего с момента введения региональной выплаты единовременное денежное пособие смогли получить более 9 тысяч человек.

Рязанская областная Дума приняла закон о продлении выплаты при рождении ребенка
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