Рязанская области в числе лидеров нацпроекта «Производительность труда»

При составлении рейтинга учитывалось, сколько предприятий повысили производительность, как широко используются меры господдержки нацпроекта, оценивались эффективность региональных команд и кассовая дисциплина. Свой вклад в высокий результат внесли министерство экономического развития, Государственный фонд развития промышленности области, эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса и, конечно, команды самих предприятий, которые стремятся работать более эффективно и активно используют для этого доступные благодаря нацпроекту инструменты и меры поддержки.

Повышение производительности — важное направление деятельности, результаты которой напрямую влияют на снижение потерь, рост выработки продукции и увеличение прибыли в компаниях-участниках нацпроекта. Благодаря оптимизации процессов на предприятиях растет и экономика региона.

Рязанская область вступила в нацпроект «Производительность труда» в 2018 году. Сейчас в нем участвуют 86 предприятий. Также реализуем региональный проект «Повышение производительности труда на малых и средних предприятиях Рязанской области», позволяющий небольшим компаниям присоединиться к работе по повышению эффективности производственных процессов. В регпроекте на данный момент 32 участника. Отмечу, что внедрение принципов бережливого производства фактически не требует финансовых затрат от самих предприятий, но дает заметную выгоду.