Рязанская область заняла третье место по росту посещаемости туристов

Рязанская область заняла третье место по наибольшему росту посещаемости среди других регионов страны. Об этом сообщает агентство развития туризма Рязанской области со ссылкой на портал национальных проектов России.

Рязань в качестве места для отдыха стали выбирать на 37% туристов больше. Рост объясняют действием нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализованном в 2021–2024 годы.

Перед Рязанским регионом — Республика Тыва и Чеченская республика. Отмечается, что рейтинг составлен без учета популярных российских мест отдыха: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.