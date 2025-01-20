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Происшествия

Рязанская область заняла пятое место по уровню преступности

Валерия Мединская

Рязанская область оказалась на пятой строчке рейтинга, который определяет уровень преступности. Его составило издание РИА Новости.

По данным МВД РФ, в 2024 году в Рязанской области зарегистрировано 78,4 преступления на 10 тысяч жителей. Отметим, что это на 4% меньше, чем годом ранее.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в 2024 году составило 25,6. За год их количество уменьшилось на 2,8%.

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Отметим, что лидером рейтинга стала Чеченская республика. За ней расположились Ингушетия и Дагестан. Следом — Кабардино-Балкария.

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© Информационное агентство 7info

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