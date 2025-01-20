Рязанская область заняла пятое место по уровню преступности

Рязанская область оказалась на пятой строчке рейтинга, который определяет уровень преступности. Его составило издание РИА Новости.

По данным МВД РФ, в 2024 году в Рязанской области зарегистрировано 78,4 преступления на 10 тысяч жителей. Отметим, что это на 4% меньше, чем годом ранее.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10 тысяч жителей в 2024 году составило 25,6. За год их количество уменьшилось на 2,8%.

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Отметим, что лидером рейтинга стала Чеченская республика. За ней расположились Ингушетия и Дагестан. Следом — Кабардино-Балкария.