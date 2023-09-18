Вторник, 19 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанская область заняла 7-е место в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ

7info
Изображение от Freepik

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Рязанская область заняла 7-е место.

В основе рейтинга — анализ 7 показателей, характеризующих потребление спиртного, табачных изделий, распространённость наркомании, занятие спортом, условия труда.

Рязанской области составители рейтинга начислили 82,3 балла.

Лидерами рейтинга остаются южные регионы России: Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации