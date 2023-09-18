Рязанская область заняла 7-е место в рейтинге регионов по приверженности ЗОЖ

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни (ЗОЖ). Рязанская область заняла 7-е место.
В основе рейтинга — анализ 7 показателей, характеризующих потребление спиртного, табачных изделий, распространённость наркомании, занятие спортом, условия труда.
Рязанской области составители рейтинга начислили 82,3 балла.
Лидерами рейтинга остаются южные регионы России: Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.