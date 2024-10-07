Понедельник, 7 октября, 2024

Рязанская область заняла 32 место по доступности ипотеки

Автор: 7info7

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Изображение от Freepik

Согласно последним данным, 14,5% рязанских семей могут позволить себе приобрести жилье с помощью ипотеки по рыночной ставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами по доступности ипотеки стали регионы с развитой нефтегазовой отраслью: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область, где более 35% семей могут позволить себе купить двухкомнатную квартиру в кредит.

Хуже всего дела обстоят в Крыму, Севастополе и Дагестане. Доля семей, способных взять ипотеку, в этих регионах составляет от 2,3% до 3,4%.

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