Рязанская область заняла 32 место по доступности ипотеки

Согласно последним данным, 14,5% рязанских семей могут позволить себе приобрести жилье с помощью ипотеки по рыночной ставке. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидерами по доступности ипотеки стали регионы с развитой нефтегазовой отраслью: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область, где более 35% семей могут позволить себе купить двухкомнатную квартиру в кредит.

Хуже всего дела обстоят в Крыму, Севастополе и Дагестане. Доля семей, способных взять ипотеку, в этих регионах составляет от 2,3% до 3,4%.