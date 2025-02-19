Рязанская область закупила льготные лекарственные препараты

Рязанская область закупила лекарственные препараты для выдачи по льготным рецептам. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Для диабетиков минздравом приобретены лекарства «Вилдаглиптин» в количестве 15 тысяч упаковок, «Дапаглифлозин» – 30 тысяч упаковок, «Гликлазид» – 50 тысяч упаковок, «Метформин» – 77 тысяч упаковок и другие.

Для онкобольных закуплены 300 упаковок препарата «Осимертиниб», 1200 упаковок «Энзалутамид», 360 упаковок «Олапариб», 10 000 «Анастрозол» и других.

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За счет областного бюджета приобретены антиагреганты и антикоагулянты: «Апиксабан» в количестве 6 750 упаковок, «Ацетилсалициловая кислота» – 10 тысяч упаковок, «Валсартан+ сакубитрил» – 6 тысяч упаковок и другие.

Также закуплены лекарства для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний. Отмечается, количество закупленных лекарств определяется потребностью медучреждений.

Льготные препараты выдаются в аптечных пунктах организации «Рязань-Фармация».