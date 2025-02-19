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Медицина

Рязанская область закупила льготные лекарственные препараты

Анастасия Мериакри

Рязанская область закупила лекарственные препараты для выдачи по льготным рецептам. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Для диабетиков минздравом приобретены лекарства «Вилдаглиптин» в количестве 15 тысяч упаковок, «Дапаглифлозин» – 30 тысяч упаковок, «Гликлазид» – 50 тысяч упаковок, «Метформин» – 77 тысяч упаковок и другие. 

Для онкобольных закуплены 300 упаковок препарата «Осимертиниб», 1200 упаковок «Энзалутамид», 360 упаковок «Олапариб», 10 000 «Анастрозол» и других. 

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За счет областного бюджета приобретены антиагреганты и антикоагулянты: «Апиксабан» в количестве 6 750 упаковок, «Ацетилсалициловая кислота» – 10 тысяч упаковок, «Валсартан+ сакубитрил» – 6 тысяч упаковок и другие.

Также закуплены лекарства для лечения бронхиальной астмы и других заболеваний. Отмечается, количество закупленных лекарств определяется потребностью медучреждений. 

Льготные препараты выдаются в аптечных пунктах организации «Рязань-Фармация».

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