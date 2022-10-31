Рязанская область вошла в топ-5 в Центральной России для отдыха в ноябре

Рязанская область занимает пятое место по популярности санаториев Центральной России на ноябрьские праздники. Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов страны по популярности отдыха на ноябрьские праздники в 2022 году.

Средняя стоимость отдыха – 9380 рублей в сутки за двух человек за проживание, питание и лечебные процедуры.

Первая пятёрка по Центральной России выглядит так: Москва, Московская, Липецкая, Владимирская и Рязанская области.

Отдых в санаториях на ноябрьские праздники, к примеру, в Алтайском крае стоит 11,4 тысячи рублей, а в Сочи – в среднем 11,1 тысячи.

Рейтинг составлен на основе анализа популярности отдыха в российских санаториях в ноябрьские выходные.

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