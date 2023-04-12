Рязанская область вошла в топ-5 по России по объёму инвестиций от Росагролизинга

Рязанская область вошла в пятёрку лидеров среди регионов страны по объёму инвестиций от Росагролизинга. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

Активное сотрудничество с АО «Росагролизинг» способствует развитию агропромышленного комплекса Рязанской области. За всё время взаимодействия объём инвестиций составил около 17 млрд рублей. Главным образом речь идёт о поставках сельхозтехники и оборудования, транспорта для АПК, в том числе комбайнов, тракторов, грузовиков, оснащения для сушильных комплексов и др.

В прошлом году по объёмам поставок техники по программам Росагролизинга наш регион стал лидером в России. Предприятиям, фермерским хозяйствам Рязанской области, машинно-технологической компании ООО «СТА» в лизинг передано более 1090 сельскохозяйственных машин и оборудования. Они в том числе используются при проведении текущих весенних полевых работ.