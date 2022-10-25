Рязанская область вошла в нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Достижения Рязанской области вошли в совместный проект холдинга 1MI и АНО «ИРИ» «20 главных событий России за 20 лет».

В ходе опроса россияне от 18 до 35 лет называют 15 событий, которые оказали наибольшее влияние на жизнь страны, и 5 событий — на жизнь своего региона. Об этом сообщает сайт Новости Волгограда.

Среди главных событий в Рязанском регионе названы:

современное общественное пространство на улице Почтовой — излюбленное место отдыха рязанцев и гостей города,

новые фельдшерско-акушерские пункты в сёлах региона, оснащённые всем необходимым;

создание музыкального театра, продолжающего традиции Оперного дома XVIII–XIX веков;

отреставрированный Рязанский цирк и новое помещение библиотеки имени Горького;

открытие клинического перинатального центра с современным медоборудованием;

запуск Северного обхода, позволивший разгрузить центр города.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram