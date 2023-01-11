Рязанская область вошла в число лидеров по объемам закупок у самозанятых граждан

Министерство экономического развития Рязанской области сообщает о том, что по информации Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, регион занял третье место в стране по объемам закупок у самозанятых граждан в 2022 году.

Поддержка самозанятых является одним из направлений нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый Вице-премьер Андрей Белоусов. Основная цель – оказание поддержки бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на иностранные рынки. Участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что малый и средний бизнес, самозанятые могут с 1 апреля 2020 года.

В прошлом году компании с госучастием закупили у самозанятых продукции, услуг и работ на общую сумму 3,371 млрд рублей, что на 211% больше, чем в 2021 г. Поставщиками стали 4,5 тыс. самозанятых, это более чем втрое выше показателя за предыдущий годовой период.

Наиболее востребованными были услуги самозанятых, связанные с рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка, проводными телекоммуникациями, зданиями и работами по их возведению, поддержкой исполнительских искусств и непосредственно исполнительскими искусствами. Самый высокий прирост объема закупок в прошлом году по сравнению с годом ранее зафиксирован в таких направлениях, как юридические услуги (рост в 128 раз), поддержка исполнительских искусств (в 80 раз), здания и работы по их возведению (в 55 раз).

«Увеличение объема закупок и рост числа поставщиков-самозанятых – это тренд, обусловленный общим увеличением количества людей, выбирающих налог на профессиональную деятельность. За прошлый год их число превысило 6 млн человек, увеличившись более чем в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом, – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Для помощи с поиском заказов мы в прошлом году создали на Цифровой платформе МСП.РФ специальный блок, который предназначен для поддержки самозанятых».Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в 2022 году возглавил город Москва (более 663 млн рублей). Далее следуют Московская (364,4 млн) и Рязанская (207,6 млн) области, Санкт-Петербург (137,15 млн) и Новосибирский регион (135,3 млн рублей).