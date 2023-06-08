Рязанская область в числе лидеров по доступности и качеству услуг МФЦ

Рязанская область вошла в число 6 регионов России, которые выполнили все поставленные условия по доступности и качеству услуг МФЦ. Об этом сообщила ВКонтакте зампред регионального правительства Юлия Швакова.

По уровню эффективности информирования и предварительной записи регион находится в пятёрке лучших.

По словам Шваковой, снижать темпы работы в Рязани не собираются: работа МФЦ по итогам первого квартала оценивается как высокоэффективная.

В сентябре в Рязанской области пройдёт Всероссийский форум МФЦ.