Понедельник, 24 октября, 2022
Татьяна Проводина

Рязанская область в 2021 году заняла 25-е место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

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Изображение от DCStudio на Freepik

В прошлом году Рязанская область оказалась на 25-й строчке рейтинга регионов по научно-технологическому развитию. По сравнению с 2020 годом её позиция не изменилась.

Возглавляет список Москва. На второй и третьей строчках расположились Санкт-Петербург и Татарстан. Аутсайдерами рейтинга оказались Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия.

Специалисты РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов-лидеров по научно-технологическому развитию по заказу агентства РИА Новости.

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