Рязанская область в 2021 году заняла 25-е место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

В прошлом году Рязанская область оказалась на 25-й строчке рейтинга регионов по научно-технологическому развитию. По сравнению с 2020 годом её позиция не изменилась.

Возглавляет список Москва. На второй и третьей строчках расположились Санкт-Петербург и Татарстан. Аутсайдерами рейтинга оказались Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия.

Специалисты РИА Рейтинг подготовили рейтинг регионов-лидеров по научно-технологическому развитию по заказу агентства РИА Новости.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram