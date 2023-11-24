Рязанская область укрепляет контакты с Адыгеей по разным направлениям. Об этом сказал губернатор региона Павел Малков во время встречи с делегацией Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея во главе с его председателем Владимиром Нарожным.

В Рязанскую область делегация Адыгеи прибыла для подписания соглашения о сотрудничестве с Рязанской областной Думой. Регионы планируют совместно работать в совершенствовании законодательной базы, повышении качества принимаемых правовых актов и обмене лучшими практиками.

Павел Малков подчеркнул, что благодаря соглашению контакты регионов станут продуктивнее.

Готовы поддерживать любые интересные начинания и проекты, которые направлены на повышение качества жизни людей, на развитие территорий, – передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Председатель Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный поблагодарил рязанцев за теплый прием и отметил, что подписанное соглашение послужит укреплению сотрудничества и реализации всех запланированных мероприятий.