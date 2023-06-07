Среда, 7 июня, 2023
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Рязанская область участвует в форуме «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ

Татьяна Проводина
Источник: Агентство развития туризма Рязанской области ВКонтакте

Рязанская область участвует в форуме «Путешествуй!», который пройдёт с 8 по 11 июня на площади Промышленности на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает Агентство развития туризма Рязанской области.

Экспозиция нашего региона расскажет, как построить индивидуальный маршрут по Рязанской области на пару дней или целую неделю, какие сервисы значительно упростят путешествие и помогут сэкономить. Участникам расскажут о самых интересных и красивых локациях в регионе.

Гостям представят проект «Кухня Рязанского края». Для них также выступят артисты Рязанской филармонии с этнопрограммой «Рязанские хоромы» 10 и 11 июня. Также организуют квест с подарками.

Для участия нужно активировать чат-бот в дни фестиваля, получить индивидуальный номер и маршрут с заданиями. Выполняйте их, зарабатывайте баллы и участвуйте в розыгрыше призов каждые 3 часа.

Для получения бесплатного билета на форум нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.

Возрастное ограничение 0+

Рязанская область участвует в форуме «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ
Рязанская область участвует в форуме «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ
Рязанская область участвует в форуме «Путешествуй!» в Москве на ВДНХ

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