Рязанская область сохранила лидерство по реализации мер поддержки экспортеров

Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) представил годовой рейтинг эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) ― одного из ключевых мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Лидером по итогам 2024 года стала Рязанская область, сумевшая сохранить первое место благодаря успешной реализации мероприятий по развитию экспорта.

«В этом году Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса, который является основой инфраструктуры поддержки экспорта, оказал более 1000 региональным компаниям почти 1800 услуг, среди которых самыми востребованными стали содействие в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, в транспортировке продукции за рубеж, а также помощь в поисках потенциальных партнеров за рубежом. Всего за год рязанские экспортеры приняли участие в 6 бизнес-миссиях и 25 выставках, итогом которых стали новые контракты с иностранными компаниями», ― сообщила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.

Напомним, Региональный экспортный стандарт 2.0 — комплекс мероприятий из 15 инструментов, разработанный РЭЦ совместно с федеральными и региональными органами власти. В их числе стратегическое планирование развития экспорта, развитие региональной инфраструктуры, вывод экспортеров на международные электронные торговые площадки, доступ к государственным мерам поддержки, содействие в продвижении компаний на международные рынки.