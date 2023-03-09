Рязанская область присоединится к проекту «Цифровой ликбез»

Рязанская область присоединится к новому сезону Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщает минцифры региона.

Новый сезон, стартующий в России с 13 марта, посвятят теме «Безопасное поведение в социальных сетях» и предназначен для школьников старше 12 лет. Из видеороликов на сайте проекта ребята узнают, как защитить персональную информацию в сети, противостоять кибербуллингу и распознать фишинговую ссылку.

Педагоги смогут интегрировать материалы «Цифрового ликбеза» в учебный процесс или использовать на родительских собраниях. Видеоролики размещены на официальном сайте проекта.