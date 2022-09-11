Рязанская область присоединилась к Всероссийскому Дню трезвости. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

День трезвости отмечается ежегодно 11 сентября. В этот день по всей стране проводятся мероприятия и акции, призванные напомнить о вреде алкоголя.

Впервые День трезвости в России отметили в 1911 году в Санкт-Петербурге. Он прошёл под лозунгом «В трезвости — счастье народа!». С 1913 года ежегодно, вплоть до революции, в этот день закрывали казённые винные лавки, запрещали продажу алкогольной продукции. Тогда же возникло активное трезвенническое движение. Его участники пропагандировали здоровый образ жизни, проводили воспитательные беседы, распространяли листовки и журналы.

Возобновили традицию празднования Дня трезвости в 2005 году, а в 2014 году празднику присвоен статус Всероссийского.

Специалисты отмечают, что алкоголь негативно влияет на нервную систему и головной мозг, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, поджелудочную железу, репродуктивные органы. Основной удар приходится на сердечно-сосудистую систему.

После употребления алкоголя нарушается кровообращение, происходит спазм. Сердце работает активней. Растёт артериальное давление. Выделяются гормоны — адреналин и норадреналин, которые повышают потребление кислорода. Это увеличивает риски развития ишемии и гибели клеток. На месте погибших клеток возникает соединительная ткань, что приводит к снижению сократимости миокарда.

Негативные перемены в работе сердца отмечаются в течение 2-3 дней с того момента, как выпит спиртной напиток.

После употребления алкоголя часто жалуются на одышку, чувство нехватки воздуха, головокружение, усталость, ноющие покалывающие боли в груди.

«При злоупотреблении или даже умеренном, но регулярном приёме алкоголя растёт риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, тяжёлой аритмии и инсульта», — подчёркивает заведующий кафедрой РязГМУ им. академика И. П. Павлова, главный внештатный кардиолог Минздрава Рязанской области Евгений Филиппов.

В своё время бытовало мнение, что в небольших дозах алкоголь может служить средством профилактики сердечно-сосудистых болезней. Теперь ведущие кардиологи России и всего мира пришли к выводу о том, что этот посыл ошибочен. Полезного алкоголя нет, а условно безопасная доза — тонкая грань со многими исключениями и рисками.