Рязанская область присоединилась к новому сезону Всероссийского проекта «Урок цифры»

Региональное министерство цифрового развития, информационных технологий и связи информирует о том, что начался новый сезон Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященный алгоритмам и искусственному интеллекту в городских сервисах.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Он проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями и организациями на регулярной основе и направлен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию.

Новый сезон проекта продлится по 22 декабря. Oн посвящен теме: «Код города: технологии в движении». Школьники узнают, как современные технологии, в том числе искусственный интеллект и машинное обучение, применяются в транспортной отрасли, помогают людям быстро и комфортно перемещаться по городу. Эксперты на примере сервиса такси расскажут о математических моделях и алгоритмах, находящих кратчайший путь до пункта назначения. Особое внимание будет уделено теории графов — основному инструменту для построения маршрутов. Участники «Урока цифры» также овладеют навыками цифровой безопасности.Образовательный проект предусматривает очный и онлайн-форматы. Задания делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Они содержат учебный материал и тренажеры от ведущих технологических компаний, в новом сезоне – от Яндекс. Присоединиться к проекту можно здесь.