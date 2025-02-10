Рязанская область получит 23 миллиона рублей на газификацию. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.
Покупка и установка газового оборудования будет доступна для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, семей с низким доходом и многодетных семей. Также участниками программы могут стать бойцы СВО.
Рязанцы подали около 12 тысяч заявок на подключение к газовой сети. 11 тысяч из них уже выполнены. Подать заявку на бесплатную догазификацию можно в МФЦ, на портале «Госуслуги» или лично в «Рязаньоблгазе».