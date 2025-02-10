Рязанская область получит 23 миллиона рублей на газификацию. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.

«Субсидия одобрена Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. На эти средства планируем заключить комплексные договоры на догазификацию с 247 рязанскими семьями», — пишет Павел Малков.

Покупка и установка газового оборудования будет доступна для участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, семей с низким доходом и многодетных семей. Также участниками программы могут стать бойцы СВО.

Рязанцы подали около 12 тысяч заявок на подключение к газовой сети. 11 тысяч из них уже выполнены. Подать заявку на бесплатную догазификацию можно в МФЦ, на портале «Госуслуги» или лично в «Рязаньоблгазе».