Рязанская область получит 87 миллионов на медицинскую реабилитацию

87 млн руб. получит Рязанская область, средства направят на медицинскую реабилитацию, уточнили 21 апреля в пресс-службе правительства региона.
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Предложение о предоставлении области дополнительных средств из федерального бюджета было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Как отметил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, средства поступят в регион в 2022 году.
Решение о предоставлении региону дополнительных средств прокомментировал губернатор Николай Любимов.