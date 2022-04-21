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Четверг, 21 апреля, 2022

Рязанская область получит 87 миллионов на медицинскую реабилитацию

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Рязанская область получит 87 миллионов на медицинскую реабилитацию

7info7

87 млн руб. получит Рязанская область, средства направят на медицинскую реабилитацию, уточнили 21 апреля в пресс-службе правительства региона.

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Предложение о предоставлении области дополнительных средств из федерального бюджета было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Как отметил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, средства поступят в регион в 2022 году.

— Рязанская область получит 86,9 млн руб. на переоснащение реабилитационных подразделений медорганизаций, оказывающих помощь как детям, так и взрослым пациентам. Финансирование выделено согласно профильному федеральному проекту, который инициировал президент РФ Владимир Путин. Программа входит в перечень инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, — подчеркнул он.

Решение о предоставлении региону дополнительных средств прокомментировал губернатор Николай Любимов.

— Медицинская реабилитация сегодня имеет особое значение. Речь идет о восстановлении после операций и травм, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также после COVID-19. Система нуждается в совершенствовании. Получение дополнительных федеральных средств позволит региону вывести реабилитационные мероприятия на качественно новый, современный уровень, – сказал глава региона.

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