Среда, 9 октября, 2024

Рязанская область получит 8,7 млн рублей на глюкометры для детей и беременных

Автор: 7info7

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Рязанская область получит 8,7 миллиона рублей на снабжение детей и беременных женщин с сахарным диабетом глюкометрами. Как сообщил Андрей Макаров, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы, деньги поступят из федерального бюджета.

Из этой суммы 4,7 миллиона рублей пойдут на обеспечение 35 беременных женщин с диабетом и гестационным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы. Остальные 4,6 миллиона рублей будут выделены для закупки похожих устройств для 340 детей в возрасте от 4 до 17 лет, страдающих диабетом первого типа.

Макаров отметил, что реализация вопроса о предоставлении систем мониторинга осуществляется согласно указаниям президента России Владимира Путина. С 2024 года дополнительно выделено финансирование, найдено комплексное решение проблемы. При этом оборудование будет произведено без участия американских компаний, отказавшихся от поставок в Россию.

Губернатор области Павел Малков подчеркнул важность обеспечения детей и беременных женщин глюкометрами, отметив, что такие устройства позволяют контролировать уровень сахара в крови в режиме реального времени. Общая сумма финансирования на 2024 год составит 37,3 миллиона рублей.

«Неоднократно поступали просьбы от родителей детей с сахарным диабетом – обеспечить ребят глюкометрами. Датчики не травматичны, позволяют отслеживать уровень сахара в крови круглосуточно в режиме реального времени. Таким образом, можно контролировать процесс лечения. Постараемся обеспечить этими устройствами всех детей, а также женщин, ожидающих ребенка, которые в этом нуждаются», — сказал губернатор.

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