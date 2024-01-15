Рязанская область показывает высокие темпы роста молочного животноводства

В 2023 году отрасль молочного животноводства в Рязанской области продолжило успешно развиваться. Итоги прошедшего года в этой сфере подвели в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.
Министр Дмитрий Филиппов отметил, что в процессе импортозамещения отрасль животноводства сделала большой шаг вперёд. Племенные предприятия Рязанской области вышли на такой уровень, что способны сами обеспечить потребности региона в высокопродуктивных животных.
Рязанские коровы считаются одними из самых высокоудойных в России, и в рейтинге по продуктивности коров Рязанская область уже три года держится в числе регионов-лидеров. В 2023 году продажи молодняка за пределы региона составили 3200 нетелей голштинской породы в 9 регионов страны.
Для сравнения, в 2010–2019 годах поставки за пределы региона в среднем были менее 100 голов. А уже в 2022 году рязанских высокопродуктивных коров продали более 2100 голов в 9 регионов.