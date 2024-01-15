Рязанская область показывает высокие темпы роста молочного животноводства

В 2023 году отрасль молочного животноводства в Рязанской области продолжило успешно развиваться. Итоги прошедшего года в этой сфере подвели в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Министр Дмитрий Филиппов отметил, что в процессе импортозамещения отрасль животноводства сделала большой шаг вперёд. Племенные предприятия Рязанской области вышли на такой уровень, что способны сами обеспечить потребности региона в высокопродуктивных животных.

Если раньше на рязанские фермы высокоудойных коров привозили преимущественно из-за рубежа, то теперь племенным молодняком мы обеспечиваем себя сами, а часть продаём соседям. Так, в 2023 году племенные предприятия Рязанской области продали в другие регионы 3200 голов крупного рогатого скота, тогда как ввезли извне 2750 голов.

Рязанские коровы считаются одними из самых высокоудойных в России, и в рейтинге по продуктивности коров Рязанская область уже три года держится в числе регионов-лидеров. В 2023 году продажи молодняка за пределы региона составили 3200 нетелей голштинской породы в 9 регионов страны.

Для сравнения, в 2010–2019 годах поставки за пределы региона в среднем были менее 100 голов. А уже в 2022 году рязанских высокопродуктивных коров продали более 2100 голов в 9 регионов.