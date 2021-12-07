Рязанская область подписала соглашение о сотрудничестве с Минспортом РФ

6 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере физической культуры и спорта между правительством Рязанской области и федеральным Минспортом. Подписи на документе поставили глава региона Николай Любимов и министр спорта Олег Матыцин.

Сотрудничество планируют осуществлять по ключевым направлениям федерального проекта «Спорт – норма жизни» и нацпроекта «Демография». Предполагается, что совместно стороны будут создавать условия для приобщения граждан к занятиям физкультурой и спортом, развивать спортивную инфраструктуру, оснащать объекты современным спортивным инвентарём.

Запланирован ряд мероприятий в рамках модернизации системы подготовки спортивного резерва, отбора талантливых спортсменов, развития приоритетных видов спорта, включая спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также развития спортивной индустрии, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

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Губернатор Николай Любимов отметил, что региона выражает благодарность Минспорту РФ за внимание к региону и готовность его поддерживать.

– Соглашение – это важный шаг в нашем сотрудничестве. Документ способствует тому, чтобы работа по развитию спорта шла уже с юридическими основаниями и в более активном темпе, – отметил он.

Олег Матыцин подчеркнул, что соглашение даст возможность развивать партнёрство, которое уже сейчас имеет конкретные результаты.