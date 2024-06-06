Четверг, 6 июня, 2024

Рязанская область планирует увеличить туристический и экскурсионный поток до 3 млн человек

Автор: 7info

Опубликовано

Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ-2024 рассказал российскому информационному агентству ТАСС о реализации национального проекта «Культура», перспективах развития туризма и повышения потока гостей в регион.

Губернатор подчеркнул, что интерес к Рязанской области растет. Планируется увеличить поток туристов и экскурсантов в этом году до 2,2 млн человек, к 2030 году–до 3 миллионов. Одним из основныхпривлекательных событий станет фестиваль «Небо России», в этом году он пройдет в регионе 4-12 августа. Для его проведения готовится новая площадка в Спасском районе. В рамках фестиваля состоится Кубок России по воздухоплавательному спорту, ожидается не менее 35 команд.

Павел Малков отметил, что одна из главных туристических достопримечательностей региона –Торговый городок в г. Рязани. «Несколько лет назад там были практически заброшенные развалины, а теперь вся территория преобразилась, открыто несколько кафе, музей молодежи, музей кофе, МФЦ «Мои документы», центр развития народных художественных промыслов «Резиденция традиций» и многое другое. Торговый городок — часть большого пешеходного маршрута, который мы сейчас создаем. Этот маршрут охватит все знаковые объекты и локации в историческом центре города и соединит их пешеходными улицами.Протяженность маршрута составит более 13 км», – сказал губернатор.

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