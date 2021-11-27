Рязанская область перестала соответствовать одному из критериев региона, свободного от COVID-19

Рязанская область больше не соответствует одному из критериев региона, свободного от коронавируса. Речь идёт об охвате тестированием не менее 300 на 100 тыс. населения. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

Отметим, что до 27 ноября регион соответствовал этому критерию.

Таким образом, в Рязанской области теперь не соблюдается ни один из пяти показателей свободного от ковида региона (заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения, охват тестированием не менее 300 на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета не менее 80%, занятость коек с ИВЛ меньше 0,1 и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 не более 30% от норматива).