Рязанская область отмечена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023»

Слаженная работа команды нашего региона отмечена на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023», который сейчас проходит в Новосибирске. Об этом сообщила ВКонтакте зампред правительства области Юлия Швакова.

Рязанская область за активное участие в проработке проекта создания научно-производственных центров по беспилотным авиационным системам получила сертификат Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы и АНО «Платформа национальной технологической инициативы» в номинации «Самая мощная база». Это свидетельствует о высокой степени готовности проекта создания научно-производственного центра в регионе с опорой на ИНТЦ «Аэрокосмическая долина».

У нас есть необходимые производственные мощности, специалисты, мы активно формируем инфраструктуру, которая позволит развить производство беспилотников. На сегодняшний день в Аэрокосмической долине 26 высокотехнологичных компаний-резидентов и более 60 компаний-партнеров, больше половины из них разрабатывают проекты, связанные с БАС. Научно-производственный центр БАС «Протос» будет действовать на базе аэропорта «Протасово» и его ключевыми направлениями станут средства производства БАС и сервоприводы для БПЛА. Кроме того, считаем крайне важным формирование и сопровождение комплексных проектов — сборки всех участников цепочки от разработчиков и производителей до пользователей.