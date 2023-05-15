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Рязанская область оказалась в середине списка регионов по социально-экономическому положению за 2022 год

Татьяна Проводина
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Рязанская область за год поднялась на две строчки в рейтинге субъектов России по социально-экономическому положению. Таковы данные исследования РИА Рейтинг.

По итогам 2022 года наш регион занял 44-е место с показателем 40,224 балла. Показатель несколько улучшился за год: в 2021 году Рязанская область была на 46-й позиции списка с 39,358 баллами.

Лидирующие позиции в списке занимают Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московская область. Эти регионы входят в первую пятёрку уже несколько лет. В топ-10 также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край. Регионы первой десятки списка обеспечивают 53% суммарного регионального ВРП страны, в них проживает 33% населения России.

Аутсайдерами стали Еврейская АО, Калмыкия и Тува. В последнюю десятку рейтинга также входят Магаданская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика, Ингушетия и Республика Алтай. Специалисты отмечают, что практически у всех субъектов из последней десятки повысился рейтинговый балл, что говорит об улучшении в них социально-экономической ситуации.

У большей части субъектов в середине списка аналитики не выявили существенных изменений.

Верхние строчки рейтинга в основном занимают крупные финансовые и промышленные центры, регионы сырьевой направленности. Внизу списка – регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

В основе исследования – ключевые показатели регионального развития за 2022 года, среди которых, в частности, объём производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, доля прибыльных предприятий, численность занятых в экономике, смертность населения трудоспособного возраста и уровень безработицы.

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