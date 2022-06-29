Рязанская область оказалась аутсайдером рейтинга регионов России по качеству госуслуг

Рязанская область оказалась на 82 месте из 85 в рейтинге российских субъектов по качеству госуслуг.

Лидерами стали Москва, Московская и Тульская области. В прошлом году эти же регионы входили в первую тройку рейтинга.

Рязанская область заняла 82 из 85 мест в России по качеству электронных госуслуг. Ниже в списке только 3 кавказские республики, – пишет Telegram канал РЗН Лайф.

Рейтинг регионов по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде опубликовало Минэкономразвития. Изучали 408 социально значимых услуг, предоставляемых на gosuslugi.ru и региональных порталах.