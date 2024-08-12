Рязанская область находится на 75 месте по качеству до дорог

РИА Новости составил рейтинг российских регионов по качеству дорог. Из 85 регионов Рязанская область занимает 75 место.

Нормативным требованиям в регионе отвечает только 38,1% региональных, межмуниципальных и местных дорог. Плотность трасс с твёрдым покрытием равна 284,8 км на 1000 кв. км территории.

Отмечается, что в России только 54,1 % отвечают нормативным требованиям. Лучшие дороги в стране – московские, ханты-мансийские и краснодарские. А на последних строчках рейтинга Волгоградская, Кировская и Архангельская области. Здесь стандартам соответствует 15,7 до 29,7 процентов магистралей.