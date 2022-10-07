7info 07.10.2022 07:19 Рязанская область начала подготовку к новому пожароопасному сезону На главнуюНовости Рязани Рязанская область начала подготовку к новому пожароопасному сезону. Об этом 6 октября сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков. — Начинаем подготовку к прохождению следующего пожароопасного сезона. Нельзя допустить повторения пожаров этого лета, — написал глава региона. — Сегодня на выездном совещании в ГБУ «Пожлес» с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Валерьевичем Мамедовым и заместителем руководителя Рослесхоза Алексеем Викторовичем Венглинским обсуждали охрану лесов от пожаров.На совещании говорили про совершенствование всех механизмов — от выявления возгораний до оперативного реагирования на них, вопросы взаимодействия с федеральным центром, формирование четких регламентов работы в условиях чрезвычайных ситуаций.Пообщались с личным составом, осмотрели системы мониторинга и материально-техническую базу. В распоряжении ГБУ «Пожлес» сейчас 156 единиц техники, квадрокоптеры, беспилотник и 33 камеры, установленные в лесах. Необходимо понять, какое требуется обновление, как улучшить работу организации. Также предстоит установить ущерб от прошедших пожаров, расчистить и восстановить леса, наладить работу по обводнению торфяников, привести в порядок инфраструктуру в населенных пунктах.План действий должен быть подготовлен к середине декабря. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Павел Малковпожароопасный сезон Новости СМИ2 Новости СМИ2