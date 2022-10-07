Рязанская область начала подготовку к новому пожароопасному сезону

— Начинаем подготовку к прохождению следующего пожароопасного сезона. Нельзя допустить повторения пожаров этого лета, — написал глава региона. — Сегодня на выездном совещании в ГБУ «Пожлес» с аудитором Счетной палаты РФ Сергеем Валерьевичем Мамедовым и заместителем руководителя Рослесхоза Алексеем Викторовичем Венглинским обсуждали охрану лесов от пожаров.

На совещании говорили про совершенствование всех механизмов — от выявления возгораний до оперативного реагирования на них, вопросы взаимодействия с федеральным центром, формирование четких регламентов работы в условиях чрезвычайных ситуаций.

Пообщались с личным составом, осмотрели системы мониторинга и материально-техническую базу. В распоряжении ГБУ «Пожлес» сейчас 156 единиц техники, квадрокоптеры, беспилотник и 33 камеры, установленные в лесах. Необходимо понять, какое требуется обновление, как улучшить работу организации. Также предстоит установить ущерб от прошедших пожаров, расчистить и восстановить леса, наладить работу по обводнению торфяников, привести в порядок инфраструктуру в населенных пунктах.

План действий должен быть подготовлен к середине декабря.