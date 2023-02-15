Рязанская область готовится к проведению Дней защиты от экологической опасности

Минприроды Рязанской области формирует план проведения Дней защиты от экологической опасности в регионе. Экологические мероприятия по традиции проводятся в России с 15 апреля по 5 июня.

Участие в мероприятиях каждый год принимают муниципалитеты и органы исполнительной власти, организации и промпредприятия, ВУЗы, ссузы и общеобразовательные учреждения.

Дни защиты от экологической опасности призваны привлечь внимание населения к существующим экологическим проблемам, воспитать бережное отношение к природе, улучшить санитарное и эстетическое состояние окружающей среды.

Сейчас министерство принимает предложения от организаций по проведению экологических акций на территории Рязанской области, а также формирует состав оргкомитета мероприятий.

Заявки на участие принимаются до 13 марта по электронной почте minles(собачка)ryazangov.ru с пометкой «Дни защиты от экологической опасности в Рязанской области». За дополнительной информацией можно обратиться в министерство по телефону 8 (4912) 55-17-96.

Самые активные участники по результатам проведения акций получат ценные подарки.