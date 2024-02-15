Рязанская область достигла показателей лучше средних по стране

Во многих сферах Рязанская область показала стабильный рост в 2023 году. Об этом сказал глава региона Павел Малков на выступлении с отчетом о результатах деятельности областного правительства.

Губернатор отметил, что колоссальный импульс развитию обеспечили национальные проекты, на их реализацию в Рязанской области за пять лет направлено в общей сложности более 81 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. Ведется активное строительство, реконструкция и ремонт учреждений социальной сферы, автодорог, благоустройство территорий.

Много показателей Рязанской области лучше средних по стране, — подчеркнул Малков. — По ВРП за прошлый год прирост составит не менее 3%, и цифра будет уточняться. По промышленному производству достигнуто увеличение на 7,5%, по сельхозпроизводству – на 4,5%. Регион вошел в ТОП-15 рейтинга Минпромторга России по эффективности работы органов власти в промышленности. Рязанская область в ТОП-5 регионов страны по внедрению Регионального экспортного стандарта.

В регионе начали работать индустриальный парк «Рязанский», ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина». Крупные инвестпроекты реализуются в муниципальных образованиях. Зарплата в среднем выросла на 13,3%. Зарегистрированная безработица к концу года составила всего полпроцента.

Губернатор подчеркнул важность развития АПК и сельских территорий для людей. Он отметил, что в прошлом году объем господдержки в сельском хозяйстве составил 2,7 миллиардов рублей.

Глава региона отметил, что общий объем выполненных строительных работ по всем объектам почти на 18% превысил уровень 2022 года. Тридцать тысяч семей улучшили свои жилищные условия.

Одним из личных приоритетов губернатор назвал развитие здравоохранения. Изменены подходы к профилактике, диагностике, лечению, реабилитации пациентов, и есть реальные результаты. По темпам роста ожидаемой продолжительности жизни регион в прошлом году вошел в ТОП-5 по стране с результатом 73 года. Область на втором месте в России по снижению смертности трудоспособного населения, и на первом – по снижению смертности онкобольных. Открыт новый корпус онкодиспансера, заработали 15 новых ФАПов, серьезно обновлено оборудование и автопарк. Внедрены новые виды сложной медпомощи, которые теперь доступны рязанцам в своем регионе.

Губернатор добавил, что также в числе приоритетов остаётся обновление общественного транспорта. За два последних года поступило 64 новых автобуса большого класса на экотопливе, 58 троллейбусов, это новые машины и переданные из Санкт-Петербурга. В этом году будет приобретено еще 28 новых автобусов большого класса, продолжится закупка троллейбусов.

Павел Малков подчеркнул, что в Год семьи особое внимание будет уделено социальной поддержке граждан, дальнейшему упрощению бюрократических процедур. Особое внимание в области уделяется поддержке участников СВО и их семей.

Задача – чтобы любой человек получал все услуги в режиме «одного окна», максимально просто и удобно, — сказал глава региона.

Видеозапись трансляции отчета Павла Малкова здесь.