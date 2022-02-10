Рязанская область дополнительно получит 906 миллионов на строительство объектов соцсферы

В течение трёх лет Рязанская область дополнительно получит 906 млн руб. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров 10 февраля.

Предложение о выделении региону дополнительных средств одобрено комиссией Федерального Собрания. В текущем финансовом году Рязанская область получит 696,8 млн руб., в 2023 году – 91 млн руб., в 2024 году – 118,4 млн руб. По словам Макарова, такое решение обусловлено увеличением стоимости строительства. Из-за повышения цен на строительные ресурсы, повышается стоимость заключённых контрактов.

– Ко мне, как депутату Госдумы, не раз обращались жители Рязанской области с предложениями о новых объектах здравоохранения и образования. Часть из них уже строится, другие будут построены. Все работы должны быть завершены в срок, а обещанное людям – выполнено, – отметил депутат.

В 2022 году средства направят на завершение главного конкурса онкодиспансера (586,6 млн руб.) и на реновацию учреждений культуры (36,1 млн руб.).

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Более 252 млн руб. в 2022-2023 годах дополнительно вложат в школу на 1100 мест в рязанском микрорайоне Кальное и в школу на 960 мест в Касимове. Свыше 31 млн руб. составит сумма субсидий на создание новых мест в школе-интернате села Лесное Конобеево Шацкого района.