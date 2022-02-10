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Четверг, 10 февраля, 2022

Рязанская область дополнительно получит 906 миллионов на строительство объектов соцсферы

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Рязанская область дополнительно получит 906 миллионов на строительство объектов соцсферы

7info7
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В течение трёх лет Рязанская область дополнительно получит 906 млн руб. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров 10 февраля.

Предложение о выделении региону дополнительных средств одобрено комиссией Федерального Собрания. В текущем финансовом году Рязанская область получит 696,8 млн руб., в 2023 году – 91 млн руб., в 2024 году – 118,4 млн руб. По словам Макарова, такое решение обусловлено увеличением стоимости строительства. Из-за повышения цен на строительные ресурсы, повышается стоимость заключённых контрактов.

–  Ко мне, как депутату Госдумы, не раз обращались жители Рязанской области с предложениями о новых объектах здравоохранения и образования. Часть из них уже строится, другие будут построены. Все работы должны быть завершены в срок, а обещанное людям – выполнено, –  отметил депутат.

В 2022 году средства направят на завершение главного конкурса онкодиспансера (586,6 млн руб.) и на реновацию учреждений культуры (36,1 млн руб.).

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Более 252 млн руб. в 2022-2023 годах дополнительно вложат в школу на 1100 мест в рязанском микрорайоне Кальное и в школу на 960 мест в Касимове. Свыше 31 млн руб. составит сумма субсидий на создание новых мест в школе-интернате села Лесное Конобеево Шацкого района.

– Несмотря на серьезный рост цен на строительном рынке, мы продолжаем создавать современную инфраструктуру. Это необходимо людям. Строительство объектов соцсферы ведется и в городских микрорайонах, где активно возводится жилье, и на сельских территориях. Многое уже сделано, и на полпути начатое бросать нельзя, невозможно «замораживать» постройку больниц, школ, детских садов, библиотек, клубов. Дополнительная федеральная поддержка поможет реализовать наши планы, – сказал Николай Любимов.

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