Вторник, 29 октября, 2024
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Рязанская область была уже «на грани» из-за лесных пожаров в сентябре

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Валерия Мединская
Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

В сентябре 2024 года Рязанская область была уже на грани. Так прокомментировал прохождение пожароопасного сезона в регионе 29 октября Павел Малков.

На заседании регионального правительства губернатор отметил, что в целом пожароопасный прошёл нормально. Самая сложная ситуация сложилась в сентябре:

— Надо честно сказать, были уже на грани. Ещё бы пару недель засухи, и проблемы могли быть гораздо серьёзнее. И так, к сожалению, определенные потери по строениям у нас были, но большего удалось не допустить, — отметил глава региона.

Говоря о причинах возгораний, Малков отметил, что главной из них является неосторожное обращение с огнём. Ненадлежащее содержание некоторых территорий способствовало ухудшению обстановки. Губернатор попросил ответственных лиц учесть ошибки этого года: несколько раз делать опашку, работать с жителями.

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