Рязанская область была уже «на грани» из-за лесных пожаров в сентябре

В сентябре 2024 года Рязанская область была уже на грани. Так прокомментировал прохождение пожароопасного сезона в регионе 29 октября Павел Малков.
На заседании регионального правительства губернатор отметил, что в целом пожароопасный прошёл нормально. Самая сложная ситуация сложилась в сентябре:
Говоря о причинах возгораний, Малков отметил, что главной из них является неосторожное обращение с огнём. Ненадлежащее содержание некоторых территорий способствовало ухудшению обстановки. Губернатор попросил ответственных лиц учесть ошибки этого года: несколько раз делать опашку, работать с жителями.